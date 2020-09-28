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    28 сентября 2020, 13:24

    Водитель иномарки сбил самокатчика в Санкт-Петербурге

    Полина Петрова

    Водитель иномарки сбил самокатчика в Приморском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД.
    Водитель иномарки сбил самокатчика в Санкт-Петербурге

    По данным инспекторов, на тротуаре проспекта Сизова рядом с домом № 30 корпус 1 Skoda, за рулем которой находился мужчина 1989 года рождения, сбила самокатчика, пишет ИА «Невские новости».

    Уточняется, что пострадавший 1983 года рождения получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в местное медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

    Новости SMI.FM