Водитель иномарки сбил самокатчика в Санкт-Петербурге

Водитель иномарки сбил самокатчика в Приморском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД.

По данным инспекторов, на тротуаре проспекта Сизова рядом с домом № 30 корпус 1 Skoda, за рулем которой находился мужчина 1989 года рождения, сбила самокатчика, пишет ИА «Невские новости».

Уточняется, что пострадавший 1983 года рождения получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в местное медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.