    01 июня 2020, 13:28

    Водитель иномарки сбил ребенка на светофоре в Волгограде

    Редакция сайта 360°

    В Тракторозаводском районе Волгограда водитель Kia сбил на светофоре 11-летнюю школьницу. Об этом сообщил сайт Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

    За рулем иномарки находился 28-летний местный житель. Он нарушил правила дорожного движения и сбил школьницу, когда она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

    Девочку госпитализировали. О ее состоянии не сообщается.