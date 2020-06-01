01 июня 2020, 13:28
Водитель иномарки сбил ребенка на светофоре в Волгограде
В Тракторозаводском районе Волгограда водитель Kia сбил на светофоре 11-летнюю школьницу. Об этом сообщил сайт Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.
За рулем иномарки находился 28-летний местный житель. Он нарушил правила дорожного движения и сбил школьницу, когда она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.
Девочку госпитализировали. О ее состоянии не сообщается.