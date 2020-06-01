Водитель иномарки сбил ребенка на светофоре в Волгограде

За рулем иномарки находился 28-летний местный житель. Он нарушил правила дорожного движения и сбил школьницу, когда она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

Девочку госпитализировали. О ее состоянии не сообщается.