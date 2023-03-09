09 марта 2023, 17:54
Водитель иномарки сбил пожилую женщину в Пензенской области
Серьезное ДТП произошло в селе Поим Белинского района Пензенской области. Там водитель иномарки сбил пенсионерку. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
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Авария случилась 8 марта. Водитель Toyota Land Cruiser сбил 76-летнюю пенсионерку. Женщине удалось выжить, однако она получила серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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