Эксклюзив 17 ноября 2023, 18:59 Водитель иномарки сбил подростка в центре Москвы — источник Водитель иномарки сбил 15-летнего подростка в центре Москвы РИА «Новости»

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Водитель иномарки Huindai сбил 15-летнего подростка в центре Москвы и сам заявил об этом в полицию. Об этом сообщил источник «360».

Мужчина сообщил, что наехал на пешехода по адресу: проспект Волгоградский, 2. По его словам, сбитому пешеходу примерно 15 лет.

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Информации о тяжести травм сбитого ребенка не поступало.

К месту происшествия выехали оперативные службы.

Ранее, утром 17 ноября, легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Новой Москве. Водителю зажало ногу, а пассажирке стало плохо с сердцем.

Кроме того, один человек пострадал в аварии в районе Каширского шоссе. Там перевернулся грузовик с землей.

Также стало известно о том, что рано утром грузовик сбил водителя, который вышел из другой машины на востоке Москвы. Авария случилась на Косинском шоссе.