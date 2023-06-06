Происшествия 06 июня 2023, 17:25 Водитель иномарки сбил подростка на самокате в Иркутске

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Авария с участием 14-летнего подростка на самокате произошла накануне в микрорайоне Университетский в Иркутске. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, подросток, передвигающийся на самокате со стороны микрорайона Первомайский, попал на проезжую часть и столкнулся с иномаркой. Сразу же после аварии ребенка отвезли в больницу, написал сайт newizv.ru.

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Медики зафиксировали у мальчика множественные переломы в области голени. На ребенке не было никакой экипировки. Кроме того, он взял самокат на прокат, указав неправильный возраст в приложении.