Происшествия 16 января 2024, 01:12 Водитель иномарки сбил пьяного подростка под Екатеринбургом Пьяный подросток на Урале попал под колеса Subaru и впал в кому РИА «Новости»

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Водитель автомобиля Subaru Impreza сбил 16-летнего подростка, который неожиданно выбежал на дорогу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Свердловской области.

«В результате ДТП мальчик-пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга. Ребенок находится в состоянии комы, имеются признаки алкогольного опьянения», — уточнило ведомство.

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Водитель заявил автоинспекторам, что во время движения неожиданно с левой стороны обочины выбежал пешеход, бросившись под автомобиль. По его словам, он резко затормозил, но все же не смог избежать наезда.

По факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторы осмотрели место аварии, обследовали состояние улично-дорожной сети и составили необходимые процессуальные документы. Во время проверки выяснилось, что ранее водитель 195 раз привлекался к административной ответственности.

Пострадавший в аварии подросток является жителем поселка Бобровский. Он возвращался домой с прогулки. Информацию о ДТП уже направили в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы решить вопрос о привлечении родителей мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее сотрудники московской Госавтоинспекции сообщили, что в 2023 году зафиксировано 858 ДТП с участием детей младше 16 лет.