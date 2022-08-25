Водитель иномарки сбил пешеходов в ЯНАО

ДТП с участием иномарки произошло в четверг, 25 августа, в городе Надыме. Автомобиль сбил двух пешеходов на пешеходном переходе. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Один из пострадавших скончался в больнице.

«Клиническая смерть у него наступила еще в машине скорой помощи, где начала оказываться реанимация, была продолжена в условиях приемного отделения, реанимация продолжалась в течение полутора часов, спасти его не удалось, женщина с травмами средней тяжести госпитализирована», — сообщил заместитель главного врача по медицинской части Надымской ЦРБ Евгений Черепанов.

По факту случившегося организована проверка. Уточняется, что водитель иномарки был трезв.