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    25 августа 2022, 15:12

    Водитель иномарки сбил пешеходов в ЯНАО

    Оксана Лавнюженко

    ДТП с участием иномарки произошло в четверг, 25 августа, в городе Надыме. Автомобиль сбил двух пешеходов на пешеходном переходе. Об этом написал «Ямал-Медиа».

    Один из пострадавших скончался в больнице.

    «Клиническая смерть у него наступила еще в машине скорой помощи, где начала оказываться реанимация, была продолжена в условиях приемного отделения, реанимация продолжалась в течение полутора часов, спасти его не удалось, женщина с травмами средней тяжести госпитализирована», — сообщил заместитель главного врача по медицинской части Надымской ЦРБ Евгений Черепанов.

    По факту случившегося организована проверка. Уточняется, что водитель иномарки был трезв.