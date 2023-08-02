Происшествия 02 августа 2023, 11:06 Водитель иномарки сбил пешехода на востоке Москвы Водитель Jaguar проехал на красный сигнал и сбил пешехода на Вешняковской улице в Москве

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Сегодня ночью, 2 августа, на Вешняковской улице произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля Jaguar проехал на красный сигнал светофора и сбил пешехода. Обстоятельства выясняются, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

По информации ведомства, пешеход пересекал дорогу в положенном месте на зеленый сигнал светофора на самокате. В это время по дороге ехал автомобиль Jaguar. Водитель не остановился на красный сигнал светофора. Из-за нарушения ПДД он сбил человека. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Против него возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Восточного административного округа.

Ранее в Москве женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера.