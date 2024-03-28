28 марта 2024, 14:24
Водитель иномарки сбил пешехода на тротуаре в Екатеринбурге
Авария с участием 39-летнего пешехода произошла накануне в Екатеринбурге. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на ГИБДД по городу.
Сообщается, что водитель Hyundai серого цвета вылетел на тротуар, сбив пешехода, после чего заехал на крыльцо здания. После ДТП пострадавшего с травмами увезли в городскую больницу.
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По предварительным данным, водитель потерял управление из-за того, что ему стало плохо.
ДТП
Екатеринбург
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