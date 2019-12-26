26 декабря 2019, 13:10
Водитель иномарки сбил первокурсника в Башкирии
Водитель Hyundai наехал на 16-летнего пешехода на улице Магистральная в Нефтекамске, Республика Башкортостан. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
ДТП случилось 26 декабря в 13:00 по местному времени (11:00 по Москве). За рулем иномарки сидел 31-летний уроженец Челябинской области. Он сбил 16-летнего первокурсника местного колледжа, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Юноша получил травмы, его доставили в больницу.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.