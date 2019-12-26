Водитель иномарки сбил первокурсника в Башкирии

ДТП случилось 26 декабря в 13:00 по местному времени (11:00 по Москве). За рулем иномарки сидел 31-летний уроженец Челябинской области. Он сбил 16-летнего первокурсника местного колледжа, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Юноша получил травмы, его доставили в больницу.

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Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.