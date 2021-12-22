Водитель иномарки сбил пенсионерку в Пензе

ДТП произошло в Пензе 20 декабря около десяти утра. На улице Кронштадтской водитель Тоуота Соrоllа сбил 81-летнюю женщину. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Женщина получила травмы, ее госпитализировали. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. За рулем автомобиля находился 64-летний мужчина.

Ранее ДТП произошло в Ростове-на-Дону. Там столкнулись два автомобиля и автобус. Одна девушка получила травмы. Врачи оказали ей необходимую помощь.