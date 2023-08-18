18 августа 2023, 16:11
Водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Пензенской области
В Пензенской области водитель, управлявший Kia Optima, наехал на мальчика школьного возраста, который передвигался на велосипеде. Об этом написала «Пенза-пресс».
Как рассказали в УГИБДД УМВД России по региону, авария произошла в четверг, 17 августа, в Заречном.
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Пострадавшего мальчика с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
Пенза
ДТП
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