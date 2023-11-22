Происшествия 22 ноября 2023, 14:58 Водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе в Туле

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Авария с участием иномарки и пешехода произошла вечером 21 ноября на Новомосковском шоссе в Туле. Водитель Kia Sportage сбил мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, написала «Тульская служба новостей».

Как рассказали в Госавтоинспекции региона, пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте аварии, а затем отпустили.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.