22 ноября 2023, 14:58
Водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе в Туле
Авария с участием иномарки и пешехода произошла вечером 21 ноября на Новомосковском шоссе в Туле. Водитель Kia Sportage сбил мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, написала «Тульская служба новостей».
Как рассказали в Госавтоинспекции региона, пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте аварии, а затем отпустили.
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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
ДТП
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