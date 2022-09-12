Водитель иномарки сбил мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске | 360°

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12 сентября 2022, 16:29

Водитель иномарки сбил мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске

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ДТП с участием Mitsubishi Outlander произошло в воскресенье, 11 сентября, в Советском районе Новосибирска. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Примерно в 16:30 на улице Балтийской недалеко от дома № 33 водитель иномарки сбил мальчика, который передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу и вез с собой самокат.

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В результате аварии подростка доставили в больницу с различными травмами. Сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства случившегося.

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