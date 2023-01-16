16 января 2023, 16:54
Водитель иномарки сбил лошадь в Волгоградской области
Водитель иномарки сбил лошадь во Фроловском районе неподалеку от Волгограда. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу областного Главка МВД.
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Авария случилась на федеральной трассе Р-22 «Каспий» (Тамбов — Волгоград — Астрахань). Водитель Hyundai не заметил лошадь, которая перебегала дорогу, и сбил ее. В результате 47-летний водитель и его 44-летняя пассажирка получили травмы. Они обратились в медицинское учреждение.
ДТП
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