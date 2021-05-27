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    27 мая 2021, 12:56

    Водитель иномарки сбил девятиклассницу в Санкт-Петербурге

    Полина Петрова

    Водитель иномарки Daewoo Nexia сбил девятиклассницу на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге 26 мая. Момент ДТП попал на видео, написало ИА «Невские новости».

    Водитель иномарки сбил девятиклассницу в Санкт-Петербурге

    Уточняется, что за рулем машины был гражданин республики Узбекистан. Девочка внезапно выбежала на дорогу вне зоны пешеходного перехода. Школьницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую городскую больницу № 3.

    В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.