Водитель иномарки сбил девятиклассницу в Санкт-Петербурге

Водитель иномарки Daewoo Nexia сбил девятиклассницу на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге 26 мая. Момент ДТП попал на видео, написало ИА «Невские новости».

Уточняется, что за рулем машины был гражданин республики Узбекистан. Девочка внезапно выбежала на дорогу вне зоны пешеходного перехода. Школьницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую городскую больницу № 3.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.