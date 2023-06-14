Эксклюзив 14 июня 2023, 15:40 Водитель иномарки сбил десятилетнюю девочку на западе Москвы Автомобиль Toyota RAV4 сбил десятилетнюю девочку на пешеходном переходе на западе Москвы РИА «Новости»

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На пешеходном переходе на западе Москвы водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку, сообщил источник «360».

На Мичуринском проспекте в Олимпийской деревне произошла авария с участием двух машин. В результате столкновения кроссовер Toyota RAV4 сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку.

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Подробностей происшествия нет, состояние школьницы — неизвестно. Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на юго-западе Москвы случилось ДТП с участием иномарки, в которой находились пять человек.