Происшествия 25 января 2023, 23:55 Водитель иномарки сбил человека и скрылся с места ДТП в Челябинске

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Водитель иномарки сбил 25-летнего пешехода в Челябинске и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Авария случилась 25 января на проспекте Победы. Водитель Renault Logan устроил аварию и покинул место ДТП. Спустя время его разыскали сотрудники отделения розыска полка ДПС ГИБДД по Челябинску. Против мужчины составили административный протокол по статье «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия».