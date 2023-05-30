30 мая 2023, 14:56
Водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика в Нижнем Тагиле
ДТП с участием иномарки и девятилетнего ребенка произошло вечером 29 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу отдела пропаганды ГИБДД по городу.
По информации ведомства, водитель Audi Q7 во время поворота во двор сбил мальчика, который ехал на велосипеде. Авария произошла недалеко от площади Славы.
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У пострадавшего диагностировали перелом руки и после наложения гипса отпустили домой. Сейчас в случившемся разбирается полиция.
ДТП
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