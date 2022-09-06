Водитель иномарки сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске | 360°

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Водитель иномарки сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске

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ДТП с участием Mercedes Benz ML500 произошло 5 сентября в 20:00 в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом написал «Царьград».

По информации пресс-службы ГИБДД по Новосибирску, водитель-женщина не заметила 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе и наехала на нее.

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Прибывшие на место аварии медики осмотрели ребенка, а затем увезли в больницу. Сейчас полиция устанавливает точные подробности инцидента.

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