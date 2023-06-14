14 июня 2023, 16:46
Водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика в Ростовской области
Авария с участием 10-летнего школьника произошла накануне в городе Цимлянске на Социалистической улице. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД по Ростовской области.
В ведомстве выяснили, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте, когда проезжал автомобиль Hyundai Santa Fe. Водитель не заметил пешехода и наехал на него.
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Мальчика с травмами доставили в больницу. Сейчас в случившемся разбирается полиция.
ДТП
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