Происшествия 14 июня 2023, 16:46 Водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика в Ростовской области

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Авария с участием 10-летнего школьника произошла накануне в городе Цимлянске на Социалистической улице. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД по Ростовской области.

В ведомстве выяснили, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте, когда проезжал автомобиль Hyundai Santa Fe. Водитель не заметил пешехода и наехал на него.

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Мальчика с травмами доставили в больницу. Сейчас в случившемся разбирается полиция.