17 ноября 2023, 22:34
Водитель иномарки сбежал после массового ДТП в центре Москвы
Источник «360»: в Красносельском районе Москвы столкнулись четыре иномарки
Четыре легковых автомобиля столкнулись в Красносельском районе Москвы, один из водителей покинул место ДТП. Из трех полос дороги перекрыли две, сообщил источник «360».
В массовом ДТП столкнулись Hyundai IX35, Porsche Cayenne, Chery Tiggo и Mazda CX-5. Авария произошла напротив домов 7-9 по улице Краснопрудной. Из автомобиля Hyundai разлилось топливо, сообщил источник издания.
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В результате ЧП пострадали два человека, они получили травмы легкой степени и от госпитализации отказались. На месте аварии работают пожарные и скорая помощь. Разлитое топливо убрали с дороги.
По информации источника, водитель одного из автомобилей покинул место происшествия и сбежал. Спасатели вызвали следственную группу по происшествию.
Ранее легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Новой Москве в поселении Марушкинское. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.
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