Водитель иномарки протаранил витрину магазина в центре Москвы

Автомобиль Toyota Camry вылетел на тротуар на Новослободской улице в центре Москвы и врезался в стеклянную витрину магазина. Как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, водитель иномарки не справился с управлением.

На опубликованных кадрах видно, что машина врезалась в витрину магазина «Палантир».

По последним данным, занятые две полосы движения в сторону Оружейного переулка уже освободили.

Столичная Госавтоинспекция уточнила, что иномарка перед въездом на тротуар и наездом на витрину столкнулась с еще двумя машинами, ехавшими в попутном направлении.

«По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. В настоящее время его осматривают медики», — добавили в ведомстве.

В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливают прибывшие на место сотрудники ГИБДД.