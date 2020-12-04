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    04 декабря 2020, 08:33

    Водитель иномарки протаранил ворота московского храма

    Анастасия Калинина

    В центре Москвы водитель протаранил ворота храма. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии. Как выяснилось, мужчина был пьян и ранее неоднократно лишался водительских прав.
    Водитель иномарки протаранил ворота московского храма

    «На пульте вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации в храме, расположенном в Малом Пречистенском переулке. Кнопку экстренного вызова нажал один из работников храма, после того, как неизвестный мужчина протаранил въездные ворота», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    По их данным, за рулем сидел 45-летний москвич. Сотрудники отметили, что от него исходил резкий запах алкоголя. Кроме того, мужчина неуверенно стоял на ногах. Ранее задержанный несколько раз лишался водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Водителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

    По данным Ura.ru, на прошлой неделе в Челябинске автомобиль въехал в толпу людей. В результате пострадали шесть человек. Автомобиль врезался в ограждение и совершил наезд на людей.