Водитель иномарки протаранил ворота московского храма

В центре Москвы водитель протаранил ворота храма. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии. Как выяснилось, мужчина был пьян и ранее неоднократно лишался водительских прав.

«На пульте вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации в храме, расположенном в Малом Пречистенском переулке. Кнопку экстренного вызова нажал один из работников храма, после того, как неизвестный мужчина протаранил въездные ворота», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, за рулем сидел 45-летний москвич. Сотрудники отметили, что от него исходил резкий запах алкоголя. Кроме того, мужчина неуверенно стоял на ногах. Ранее задержанный несколько раз лишался водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Водителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным Ura.ru, на прошлой неделе в Челябинске автомобиль въехал в толпу людей. В результате пострадали шесть человек. Автомобиль врезался в ограждение и совершил наезд на людей.