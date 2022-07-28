Водитель иномарки протаранил столб в Иванове

ДТП с участием автомобиля марки Toyota произошло в четверг, 28 июля, в городе Иваново. Водитель, находясь за рулем иномарки, врезался в столб линии электропередачи. Об этом написал «Царьград».

По информации очевидцев, от сильного удара капот автомобиля оказался вдавлен внутрь, а кузов сильно деформировался.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ивановской области пояснили, что к ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели. В результате аварии пострадал один человек.