Эксклюзив 15 сентября 2023, 22:44 Водитель иномарки протаранил столб на Волоколамском шоссе Источник «360» водитель легковушки врезался в столб на Волоколамском шоссе

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Легковой автомобиль протаранил фонарный столб на 72-м км Волоколамского шоссе недалеко от деревни Лужки городского округа Истра. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

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Также в распоряжении редакции появились фотографии с места аварии. Судя по кадрам, водитель передвигался с высокой скоростью, так как машина получила серьезные повреждения и практически съехала в кювет.

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На место прибыли дорожные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства аварии. В пресс-службе Подмосковного главка МВД сообщили, что пока проверяют информацию о ДТП,