15 сентября 2023, 22:44
Водитель иномарки протаранил столб на Волоколамском шоссе
Источник «360» водитель легковушки врезался в столб на Волоколамском шоссе
Легковой автомобиль протаранил фонарный столб на 72-м км Волоколамского шоссе недалеко от деревни Лужки городского округа Истра. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Также в распоряжении редакции появились фотографии с места аварии. Судя по кадрам, водитель передвигался с высокой скоростью, так как машина получила серьезные повреждения и практически съехала в кювет.
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На место прибыли дорожные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства аварии. В пресс-службе Подмосковного главка МВД сообщили, что пока проверяют информацию о ДТП,
ДТП
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