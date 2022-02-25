Водитель иномарки протаранил пять машин в Севастополе

Серьезное ДТП произошло в Севастополе на улице Зои Космодемьянской. Водитель иномарки протаранил пять припаркованных автомобилей. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Водитель Volkswagen наехал на Kia, «Лада», Hyundai, Datsun и Skoda. При этом в момент аварии владелец машины был трезвым. По неподтвержденной информации, мужчина почувствовал себя плохо за рулем и не справился с управлением.

«Инспекторы ДПС вызвали бригаду скорой помощи, врачи которой осмотрели автомобилиста и с признаками предынсультного состояния госпитализировали», — рассказала заместитель руководителя пресс-службы Мария Нажа.