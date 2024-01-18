Происшествия 18 января 2024, 09:12 Водитель иномарки протаранил остановку в Челябинске, есть пострадавшие ГИБДД: водитель Folkswagen протаранил остановку в Челябинске

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В Советском районе Челябинска накануне вечером водитель Folkswagen вылетел с проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.

ДТП произошло около 19:50 на остановке «Мебельная фабрика». По предварительным данным, 43-летний водитель иномарки не справился с управлением и наехал на остановку. Травмы получила 45-летняя женщина, ее госпитализировали.

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Виновника аварии направили на прохождение медосвидетельствования на состояние опьянения. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

В начале января на Сахалине нетрезвый водитель протаранил остановочный комплекс. В результате погибли два человека, еще двое получили травмы.