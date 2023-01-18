Происшествия 18 января 2023, 00:10 Водитель иномарки проехался по пешеходам в центре Петербурга

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Водитель иномарки проехал сквозь толпу людей на пешеходном переходе в центре Петербурга. Сотрудники ГИБДД уже его задержали и доставили в отделение. Об этом сообщил сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

«Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, покинувшего место ДТП в Центральном районе Санкт-Петербурга», — заявили в посте.

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Автомобилист сидел за рулем Nissan Almera, когда наехал на пешеходов. Это произошло днем во вторник, 17 января, у площади Восстания. На кадрах с места ДТП видно, что водитель на небольшой скорость подъехал к пешеходному переходу и притормозил. Несмотря на красный свет светофора, он надавил на газ и стал ехать через пешеходный переход, сбивая людей с ног.

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Правоохранители выяснили, что за рулем был 42-летний мужчина. Его остановили и задержали на пересечении улиц Долгоозерная и Планерная. Пострадавшие пешеходы смогли самостоятельно покинуть место аварии. Позже одна из женщин обратилась за помощью к медикам.

Нарушителя доставили в ГИБДД Центрального района. На него составили протоколы об административном правонарушении.