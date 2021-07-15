Водитель иномарки пострадал в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае произошла авария, в результате которой один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

ДТП случилось на 671-м километре трассы Чита — Хабаровск. 41-летний водитель Renault Logan вписался в грузовик. Он получил травмы и был доставлен в районную больницу.

За минувшие сутки в регионе правоохранители выявили более 300 нарушений правил дорожного движения и зафиксировали 17 аварий.