10 августа 2023, 23:19
Водитель иномарки пострадал в ДТП в Челябинске
ДТП произошло в Челябинске на перекрестке улиц Труда и Красная. Там столкнулись две иномарки, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по городу.
Водитель KIA Rio 10 августа не справился с управлением и врезался в Hyundai Solaris, за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения. В результате второй водитель пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.
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На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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