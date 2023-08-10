Происшествия 10 августа 2023, 23:19 Водитель иномарки пострадал в ДТП в Челябинске

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ДТП произошло в Челябинске на перекрестке улиц Труда и Красная. Там столкнулись две иномарки, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по городу.

Водитель KIA Rio 10 августа не справился с управлением и врезался в Hyundai Solaris, за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения. В результате второй водитель пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.

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На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.