30 октября 2020, 18:10
Водитель иномарки пострадал в аварии на центральной улице Пензы
Водитель иномарки пострадал в аварии, которая произошла на улице Пушкина в Пензе вечером среды, 28 октября, сообщило издание «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Уточняется, что столкнулись автомобили SsangYong и Datsun on-DO. В результате ДТП 24-летний водитель седана получил травмы. Представители правопорядка отметили, что его доставили в одно из медицинских учреждений города.
В настоящий момент специалисты выясняют причины и детали произошедшего.