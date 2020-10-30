Водитель иномарки пострадал в аварии на центральной улице Пензы

Уточняется, что столкнулись автомобили SsangYong и Datsun on-DO. В результате ДТП 24-летний водитель седана получил травмы. Представители правопорядка отметили, что его доставили в одно из медицинских учреждений города.

В настоящий момент специалисты выясняют причины и детали произошедшего.