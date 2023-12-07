Происшествия

07 декабря 2023, 16:46

Водитель иномарки пострадал при столкновении с электричкой на ж/д переезде под Краснодаром

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Электропоезд и иномарка стали участниками ДТП в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно предварительным данным, водитель легковушки Kia выехал на ж/д переезд, несмотря на красный сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

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В результате автомобилист получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали пациента. Организована проверка.

ДТП

Полиция

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