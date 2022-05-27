Водитель иномарки попал в аварию и погиб в Майкопе при невыясненных обстоятельствах

66-летний мужчина скончался за рулем Volkswagen Polo утром 27 мая в Майкопе. При этом его тело находилось на пассажирском сидении. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Республике Адыгея.

Сам автомобиль нашли на пешеходном переходе на углу улицы Карла Маркса и улицы Пионерская. Автомобиль был смят после удара о металлическое ограждение. По предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что водитель не справился с управлением. Сотрудники органов организовали проверку случившегося.