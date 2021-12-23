Водитель иномарки получил серьезные травмы при столкновении с автобусом в Новосибирске

На улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска водитель выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус, написал «Царьград» со ссылкой на управление ГИБДД по Новосибирску.

В результате столкновения Subaru Legacy получила серьезные повреждения. Ее водитель был госпитализирован с травмой головы и многочисленными переломами. О том, есть ли другие пострадавшие, не сообщается.

Как рассказал паблик «АСТ-54», водитель Subaru направлялся в больницу к своему отцу. Чтобы успеть к назначенному времени, он решил превысить скорость и потерял управление.