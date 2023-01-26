Происшествия 26 января 2023, 00:03 Водитель иномарки погиб в столкновении с фурой в Челябинской области

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Смертельное ДТП произошло в Челябинской области 25 января. Там столкнулись иномарка и фура с прицепом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГИБДД по региону.

Авария случилась в Красноармейском районе на трассе Челябинск — Новосибирск. Мужчина за рулем Kia Ceed решил совершить обгон, однако не справился с управлением. На встречной полосе он столкнулся с грузовиком Iveco. В результате водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм. Водитель фуры не пострадал.