Водитель иномарки погиб в результате ДТП в Забайкальском крае

ДТП с участием автомобиля Nissan Serena произошло в среду, 27 июля, на 440-м километре трассы А-350 в Забайкальском крае. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на сотрудников краевого ГИБДД.

По информации правоохранителей, 26-летний водитель, управляя минивэном, вылетел с дороги и несколько раз «кувыркнулся» в кювете. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Пассажира в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Всего за прошедшие сутки в Забайкальском крае инспекторы ДПС зафиксировали 220 нарушений ПДД.