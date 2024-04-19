19 апреля 2024, 13:35
Водитель иномарки погиб в результате аварии в Ставропольском крае
Смертельная авария с участием автомобиля Porsche Cayenne произошла накануне на улице Ставропольской в Новопавловске. О случившемся написал сайт newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД по Ставропольскому краю.
Мужчина за рулем иномарки превысил скорость и потерял контроль над управлением транспортного средства. В результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на месте происшествия до прибытия медиков.
Реклама
В ведомстве рассказали, что за последнее время он не менее 30 раз нарушал правила дорожного движения.
ДТП
Реклама
Реклама