Происшествия 19 апреля 2024, 13:35 Водитель иномарки погиб в результате аварии в Ставропольском крае

Читать 360tv в

Смертельная авария с участием автомобиля Porsche Cayenne произошла накануне на улице Ставропольской в Новопавловске. О случившемся написал сайт newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД по Ставропольскому краю.

Мужчина за рулем иномарки превысил скорость и потерял контроль над управлением транспортного средства. В результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на месте происшествия до прибытия медиков.

Реклама

В ведомстве рассказали, что за последнее время он не менее 30 раз нарушал правила дорожного движения.