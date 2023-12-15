Происшествия 15 декабря 2023, 15:55 Водитель иномарки погиб в результате аварии на трассе Вологда — Тихвин в Ленобласти

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Смертельная авария произошла накануне на трассе Вологда — Тихвин в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на правоохранителей.

Известно, что 65-летний водитель за рулем Toyota RAV 4 при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с встречным автомобилем Skoda Octavia.

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Водитель последней машины от полученных травм скончался на месте. Мужчина из Toyota RAV 4 попал в больницу в состоянии средней тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.