15 декабря 2023, 15:55
Водитель иномарки погиб в результате аварии на трассе Вологда — Тихвин в Ленобласти
Смертельная авария произошла накануне на трассе Вологда — Тихвин в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на правоохранителей.
Известно, что 65-летний водитель за рулем Toyota RAV 4 при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с встречным автомобилем Skoda Octavia.
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Водитель последней машины от полученных травм скончался на месте. Мужчина из Toyota RAV 4 попал в больницу в состоянии средней тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ленинградская область
ДТП
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