Происшествия 18 апреля 2023, 23:44 Водитель иномарки погиб в Ленинградской области после столкновения с опорой

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ДТП произошло в Ленинградской области. Там водитель не справился с управлением и столкнулся с опорой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась на 36 километре автодороги «Петергоф — Кейкино» 18 апреля. Водитель машины Opel Astra не совладал с управлением, из-за чего машина въехала в опору, а после перевернулась. В результате водитель погиб на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.