Водитель иномарки погиб в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News.

РИА ФАН уточнило, что авария произошла в Могойтуйском районе. По предварительной информации, водитель иномарки Subaru Legacy не справился с управлением и врезался в микроавтобус Fiat. В результате пострадало около 10 человек. Виновник ДТП получил смертельные травмы и умер на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.