Водитель иномарки погиб в ДТП в Татарстане

В минувшее воскресенье, 13 декабря, в ДТП на трассе, проходящей по территории Республики Татарстан, погиб водитель иномарки.

Как сообщает inkazan.ru, по информации пресс-службы республиканского МВД смертельная авария произошла 13 декабря на четвертом километре автодороги Каменка — Атня. При столкновении автомобилей KIA Rio и Toyota Land Cruiser водитель первой иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия. Его жена с девятилетней дочерью были госпитализированы с различными травмами. Находящиеся во внедорожнике водитель и его пассажир травм не получили.

По факту смертельного ДТП идет проверка.