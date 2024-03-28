Происшествия 28 марта 2024, 16:44 Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком в Прикамье

Читать 360tv в

Смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла 27 марта на трассе М-7 «Волга» в Прикамье. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на ГИБДД по региону.

Водитель автомобиля Kaiyi пошел на обгон в запрещенной зоне, в результате чего столкнулся с грузовиком Volvo. Фотографии, которые появились у дорожной полиции, показывают, что легковушку разбило всмятку. Водитель Kaiyi погиб на месте ЧП. О других пострадавших не сообщается.