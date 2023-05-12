Происшествия 12 мая 2023, 13:38 Водитель иномарки погиб в ДТП под Волгоградом

Читать 360tv в

В Городищенском районе Волгоградской области накануне произошло ДТП, в котором погиб 46-летний водитель Renault. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Два автомобиля Renault и Volkswagen столкнулись лоб в лоб на подъезде к трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. Одна из машин улетела в кювет, а вторая лишилась передней части кузова.

Реклама

В результате случившегося погиб водитель Renault. Информации о других погибших и пострадавших не поступало.