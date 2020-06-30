Водитель иномарки погиб в ДТП под Оренбургом

Как установили позднее, автомобиль Ford под управлением 55-летнего местного жителя следовал со стороны населенного пункта Каменноозерное. В какой-то момент водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего оно съехало в кювет.

Прибывшие на место медики констатировали смерть единственного участника аварии.