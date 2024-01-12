Происшествия

12 января 2024, 16:17

Водитель иномарки погиб при столкновении с оторвавшимся прицепом под Тюменью

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Дорожная авария с трагическими последствиями произошла на трассе в Тюменской области. Организована проверка. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

ДТП случилось под городом Заводоукоск. Согласно данным ведомства, водитель Kia Sportage столкнулся с прицепом, который оторвался от КамАЗа.

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В результате 35-летний мужчина, управлявший легковушкой, получил смертельные травмы.

ДТП

ГИБДД

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