12 января 2024, 16:17
Водитель иномарки погиб при столкновении с оторвавшимся прицепом под Тюменью
Дорожная авария с трагическими последствиями произошла на трассе в Тюменской области. Организована проверка. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
ДТП случилось под городом Заводоукоск. Согласно данным ведомства, водитель Kia Sportage столкнулся с прицепом, который оторвался от КамАЗа.
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В результате 35-летний мужчина, управлявший легковушкой, получил смертельные травмы.
ДТП
ГИБДД
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