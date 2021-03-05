Водитель иномарки погиб при столкновении с отечественным авто под Геленджиком

В пятницу, 5 марта, водитель иномарки погиб при столкновении с другим автомобилем на дороге М4 «Дон», в 10 километрах от Геленджика, сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 9:14. Согласно предварительной информации, водитель Ноnda Civic оказался на встречной полосе и врезался в Lada Granta. Автолюбитель, ехавший за рулем иномарки, скончался от полученных травм, еще четыре человека пострадали. Их доставили в больницу. Место аварии огорожено. Выясняются причины случившегося.