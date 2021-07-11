Водитель иномарки погиб при столкновении с маршруткой в КБР

Легковой автомобиль Mercedes и пассажирская «Газель» столкнулись на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление республиканского ГИБДД.

По данным ведомства, погиб водитель иномарки. Десять человек из маршрутки, включая водителя, попали в больницу.

«В результате ДТП водитель] Mercedes получил травмы, несовместимые с жизнью. В лечебные учреждения для осмотра врачами доставлены 10 пассажиров маршрутки, в том числе 60-летний водитель», — подчеркнули в ведомстве.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью», ехавшей ему на встречу. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной инспекции.