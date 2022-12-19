19 декабря 2022, 10:30
Водитель иномарки погиб при столкновении с фурами на трассе «Сибирь» под Красноярском
МВД показало фото последствий ДТП с иномаркой и фурами под Красноярском
Две фуры и иномарка Toyota Corolla столкнулись на 929-м километре федеральной трассы «Сибирь» под Красноярском. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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По данным ведомства, дорожная авария с участием грузовика DAF, КамАЗа и Toyota произошла в районе села Ольгино. Погибшему водителю иномарки было 32 года.
Мужчин, которые управляли большегрузами, доставили в больницу. На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Проезд машин в районе ДТП организовали реверсивно по одной полосе.
Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. ГУ МВД опубликовало фото последствий ДТП. На кадрах видно, что автомобили получили сильные повреждения.
МВД РФ
ДТП
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