Происшествия 19 декабря 2022, 10:30 Водитель иномарки погиб при столкновении с фурами на трассе «Сибирь» под Красноярском МВД показало фото последствий ДТП с иномаркой и фурами под Красноярском Пресс-служба МВД

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Две фуры и иномарка Toyota Corolla столкнулись на 929-м километре федеральной трассы «Сибирь» под Красноярском. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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По данным ведомства, дорожная авария с участием грузовика DAF, КамАЗа и Toyota произошла в районе села Ольгино. Погибшему водителю иномарки было 32 года.

Мужчин, которые управляли большегрузами, доставили в больницу. На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Проезд машин в районе ДТП организовали реверсивно по одной полосе.

Пресс-служба МВД

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. ГУ МВД опубликовало фото последствий ДТП. На кадрах видно, что автомобили получили сильные повреждения.