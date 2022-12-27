Происшествия 27 декабря 2022, 22:24 Водитель иномарки погиб после столкновения с легковушкой в Новосибирской области

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Серьезное ДТП произошло в Черепановском районе Новосибирской области. Водитель иномарки врезался в легковой автомобиль и погиб после столкновения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД России по региону.

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Авария случилась 27 декабря на 132-м километре трассы Р-256. Водитель автомобиля Nissan Tiida выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. В результате водитель первой машины получил серьезные травмы. Он погиб на месте происшествия. Кроме того, трое человек из второго автомобиля пострадали. Их доставили в медицинское учреждение.